Британский корабль совершает мирный проход через территориальные воды Украины, а стрельбы по кораблю не было. Соответствующее заявление сделали в Лондоне.

Так, в Минобороны Великобритании отрицает стрельбу со стороны России по британскому эсминцу Дефендер у берегов аннексированного Крыма.

«Предупредительных выстрелов по военному кораблю Великобритании Defender не производилось. Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом», — указано в заявлении Минобороны Великобритании в Twitter.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что корабль Черноморского флота открыл «предупредительную стрельбу» по британскому эсминцу Дефендер, который якобы нарушил «российскую границу» возле мыса Фиолент возле побережья аннексированного Крыма.

Как мы уже рассказывали ранее, российские военные открыли огонь по курсу британского эсминца «Дефендер». В России заявили, что корабль вошел в их территориальные воды в Черном море. Все произошло в районе мыса Фиолент.