В Генеральном штабе Вооруженных сил России заявили, что ядерное оружие — это элементом стратегической стабильности россиян. В ведомстве также добавили, что готовы пустить в ход смертоносное оружие в случае аналогичной атаки извне.

Такую версию озвучил глава военного ведомства Валерий Герасимов на IX Московской конференции по международной безопасности, пишет РИА Новости.

При этом, по его словам, у России нет намерений применять ядерное оружие в качестве нападения на союзников:

«Наши ядерные боеголовки носят исключительно оборонительную функцию, когда речь идет об угрозе разрушения самого государства внешней агрессией. Тогда мы оставляем за собой право «нажать красную кнопку».

Одновременно с этим, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира, в мире наблюдается стремительный рост единиц ядерного оружия. Лидерами этой гонки предсказуемо оказались Россия и США:

«В то время как США и Россия продолжали демонтировать снятые с вооружения боеголовки в 2020 году, по оценкам, в начале 2021 года в обеих странах было примерно на 50 ядерных боеголовок больше, чем годом ранее».

Как ранее сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, Украина пока не рассматривает вопрос восстановления статуса ядерной державы, при этом сами украинцы убеждены, что отказ от ядерных арсеналов был роковой ошибкой.

Как известно, в Украине началось активное обсуждение актуальности и необходимости обладания ядерным оружием.

