Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что Украина спровоцировала кризис на Донбассе.

Такое заявление он сделал в ходе выступления на Девятой Московской конференции по безопасности.

Шойгу уверен, некоторые страны Европы заинтересованы в эскалации конфликта с Россией:

«В качестве примера можно привести действия Украины, которая накануне Брюссельского саммита спровоцировала очередной кризис в Донбассе. В целом ситуация в Европе взрывоопасная, что требует принятия конкретных шагов по деэскалации. Ряд мер предложен российской стороной».

«Министр обороны России Шойгу выступил с тревожным докладом, наполненным мрачными прогнозами, на конференции в Москве.

А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне заявил, что США по-прежнему остаются в списке недружественных России стран. Нет никаких поводов исключать это государство из списка в имплементации договоренностей, достигнутых на саммите в Женеве.

Также сообщалось, что Европейский Союз, Великобритания и США вводят новые санкции против Беларуси и Российской Федерации, но на Украине это никак не скажется.