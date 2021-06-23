В Украине незаконно продают вакцины от COVID-19, а также подделывают ПЦР-тесты. Подобные мошеннические схемы уже фиксируют в Киевской и Черкасской областях.

Подробности сообщает пресс-служба СБУ и Офис генерального прокурора.

Так, в Киевской области присвоили для продажи партию вакцины, которая предназначалась для интерната. По данным следствия, должностные лица одного из психоневрологических интернатов с гериатрическим отделением, получив в рамках механизма COVAX вакцину для незащищенных слоев населения, вместо прививки пациентов интерната продавали ее третьим лицам за деньги. В общем правоохранителями зафиксировано 14 таких случаев.

А в Черкассах фальсифицировали ПЦР-тесты. Ежемесячно дельцы изготавливали до 100 поддельных справок, в том числе иностранного образца для выезда за границу. Схему организовала юрист одной из местных коммерческих структур. Через собственные связи среди представителей нескольких медицинских лабораторий она наладила изготовление фальшивых справок с отрицательным результатом на COVID-19.

Готовую справку организатор схемы предлагала клиентам, среди которых были граждане, которые планировали выезд за границу. Форма заполнения и стоимость «справки» зависели от ее срочности и страны, куда собирались клиенты. По оперативной информации, ежемесячная «прибыль» участников схемы составляла почти 100 тысяч гривен.

Как сообщалось ранее, ученые заявляют, что мир захватывает новый штамм коронавируса — «Дельта». Он якобы не только вызывает у пациентов более серьезные симптомы, но и может «обойти» иммунную защиту от вакцин.

Украинцы, которые получили прививку китайским препаратом CoronaVac от COVID-19, смогут получить свидетельство о вакцинации международного образца и путешествовать по миру. Данная вакцина уже одобрена Всемирной организацией здравоохранения.