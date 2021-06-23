В Украине начался четвертый этап вакцинации от коронавируса. Одновременно с этим продолжается прививка приоритетных групп из предыдущих этапов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По информации ведомства, в Украине во время 4 этапа вакцинации от COVID-19 прививают людей старше 60 лет, а также людей в возрасте 18-59, которые имеют сопутствующие заболевания, заключенных и персонал заведений лишения свободы и следственных изоляторов.

Кто входит в приоритетные группы для вакцинации от коронавируса

медики и другие работники учреждений здравоохранения,

жители и персонал домов престарелых и специализированных интернатов,

маломобильные граждане,

социальные работники и священнослужители,

педагоги,

военнослужащие и сотрудники других структур государственной безопасности,

работники органов государственной власти и местного самоуправления всех уровней,

работники топливно-энергетического комплекса и других структур, от которых зависит

функционирование государства.

Также на подконтрольной украинскому правительству территории прививают граждан, которые проживают на временно оккупированных территориях.

По состоянию на 23 июня, в Украине сделали 2 149 244 прививок против COVID-19. Одну дозу вакцины получили 1 755 137 человек, две дозы — 394 107 человек.

Как сообщалось ранее, штамм коронавируса Delta Plus (производный от Delta) внесен в список Всемирной организации здравоохранения как вариант, вызывающий особое беспокойство, поскольку он устойчив к моноклональным антителам, обнаружен уже в 9 странах.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что делать украинцам, которые не могут получить вторую дозу вакцины от COVID-19 в установленные разработчиком сроки.