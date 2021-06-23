В Украине зафиксировано 835 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (241), Львовской (52), Донецкой (51), Черкасской (41) и Ровенской (38) областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были госпитализированы 419 человек, умерли — 70, выздоровели — 2292 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболели — 2 230 977 человек;

выздоровели — 2 155 261 человек;

умерли — 52 123.

Как сообщалось ранее, в Украине сотрудников компаний начинают вакцинировать от COVID-19 препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что делать украинцам, которые не могут получить вторую дозу вакцины от COVID-19 в установленные разработчиком сроки.