Кабинет министров Украины провел срочное заседание по штамму COVID-19 «Дельта».

Было принято решение ввести обязательный ПЦР-тест для пересечения украинской границы для людей, которые едут из 4 стран.

Подробности сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Обязательно отрицательный ПЦР-тест на коронавирус придется показать на границе гражданам, следующих из стран:

Великобритания;

Индия;

Россия;

Португалия.

Штамм коронавируса — «Дельта» якобы не только вызывает у пациентов более серьезные симптомы, но и может «обойти» иммунную защиту от вакцин.

Как мы уже рассказывали ранее, «индийский» штамм COVID-19 «Дельта» впервые выявлен на территории Украины. Так, вирус был зафиксирован у двоих человек — женщины и ее ребенка, которые недавно вернулись из России.

В то же время, вся Украина по состоянию на 23 июня находится в зеленой зоне карантина, но при этом три области не соответствуют показателям этой зоны по уровню охвата тестированием.