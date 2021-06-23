Кабинет министров Украины провел срочное заседание по штамму COVID-19 «Дельта».
Было принято решение ввести обязательный ПЦР-тест для пересечения украинской границы для людей, которые едут из 4 стран.
Подробности сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Обязательно отрицательный ПЦР-тест на коронавирус придется показать на границе гражданам, следующих из стран:
- Великобритания;
- Индия;
- Россия;
- Португалия.
Штамм коронавируса — «Дельта» якобы не только вызывает у пациентов более серьезные симптомы, но и может «обойти» иммунную защиту от вакцин.
Как мы уже рассказывали ранее, «индийский» штамм COVID-19 «Дельта» впервые выявлен на территории Украины. Так, вирус был зафиксирован у двоих человек — женщины и ее ребенка, которые недавно вернулись из России.
В то же время, вся Украина по состоянию на 23 июня находится в зеленой зоне карантина, но при этом три области не соответствуют показателям этой зоны по уровню охвата тестированием.