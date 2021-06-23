Европейский Союз, Великобритания и США вводят новые санкции против Беларуси и Российской Федерации — из-за задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича и оккупации Крыма соответственно. Также Россию ждет новая порция санкций из-за «Северного потока-2» и оппозиционера Алексея Навального.

21 июня Совет министров иностранных дел ЕС утвердил новый санкционный пакет против Беларуси, в который вошли 86 физических и юридических лиц: ограничения предполагают замораживание активов и запрет на выдачу виз. В «черный список» попали члены белорусского правительства: министр обороны Виктор Хренин, министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, замглавы МВД Николай Карпенков. Также санкции накладываются на членов семьи Александра Лукашенко — его сына Дмитрия и невестку Лилию.

Также в списке санкций есть автомобильные заводы, нефтяные компании, компании по организации таможенных, логистических услуг, по продаже грузовиков, тракторов, самосвалов и стройматериалов.

21 июня американский Минфин также расширил ограничительные меры – в список попали 16 белорусских чиновников и силовиков, а также пять учреждений: КГБ Беларуси и его глава Иван Тертель, минский изолятор на Окрестина, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, командир спецподразделения КГБ «Альфа» Сергей Зубков, генпрокурор Андрей Швед, замминистра юстиции Сергей Калиновский, семь членов Центризбиркома.

Однако, эксперт по международным вопросам Андрей Бузаров считает, что новые санкции не смогут повлиять на режим Лукашенко, ведь «это наказание, но не стимул смены политической системы», говорится в материале «Обозревателя».

Что касается России, то Белый дом также намерен продолжить вводить ограничительные меры против российских компаний, которые причастны к строительству «Северного потока – 2». Кроме того, администрация президента Джо Байдена анонсировала новый санкционный пакет против РФ из-за оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, накануне Европейский Союз продлил санкции против России из-за оккупации Крыма. Теперь они будут действовать как минимум до 23 июня 2022 года.

Однако автор материала отмечает, на Украину новые санкции не повлияют:

Беларусь и дальше будет становиться сателлитом России. А это значит, что угроза военного наступления на Украину сохранится не только со стороны РФ, но и Беларуси.

Вероятность запуска «Северного потока – 2» – очень высока. Значит, украинским властям следует как можно быстрее найти новый способ применения газотранспортной системы страны.

США и Евросоюз по-прежнему поддерживают территориальную целостность Украины, а также осуждают незаконную оккупацию Россией Крымского полуострова и части Донбасса.