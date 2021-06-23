В Киеве, 23 июня, был зафиксирован температурный рекорд 1946 года, когда днем столбики термометра зафиксировали + 33 градуса. При этом синоптики отмечают, что в ближайшие дни, температура будет расти и можно ждать новых «погодных» рекордов.

Подробности рассказала синоптик Укргидрометцентра Александра Хала на телеканале «Киев».

«Так, сегодня, 23 июня, в Киеве зафиксирована температура + 34 ° C. Таким образом в столице побит температурный рекорд, установленный в 1946 году – тогда 23 июня зафиксировали 33 градуса тепла», – рассказала Александра Хала.

24-25 мая в Киеве прогнозируют еще большее усиление жары до +35 градусов, поэтому не исключено, что будут побиты новые температурные рекорды.

Но на выходных в столице ожидаются кратковременные дожди с грозами, а температура воздуха немного снизится.

Украину накрыла 30-градусная жара. В связи с этим эксперты дают советы, которые помогут людям минимизировать вред от высоких температур для человеческого организма.

Также напомним, песчаная буря, которая пришла в Украину из России, задержится у нас еще на несколько суток.