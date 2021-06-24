Корпорация Microsoft презентовала новую версию операционной системы — Windows 11. ОС получила новое оформление и увеличенную скорость работы.

Компания продемонстрировала все основные особенности новой операционки: обновленный «прозрачный дизайн», несколько тем, включая темную, новые игровые возможности и усиленную безопасность системы.

Теперь меню «Пуск» находится в центре. Иконки приложений теперь также расположились по центру экрана, по аналогии с MacOS. Иконки встроенных в систему приложений и сервисов получили измененный дизайн.

В новой операционной системе окна программ имеют закругленные углы, теперь они располагаются на некотором отдалении от панели задач. В представленной Windows появились виджеты для информирования и быстрого доступа к различным сервисам, которые можно разместить на рабочем столе. Окна приложений можно собрать и упорядоточить не только вручную, но и с помощью быстрых команд. Также появилась расширенная поддержка двух и более мониторов.

Обновление до Windows 11 будет бесплатным, а выход новой операционки состоится осенью этого года.

https://www.youtube.com/watch?v=7Y_RZf5i_LE&feature=emb_title&ab_channel=CNETHighlights

Как мы уже рассказывали ранее, при медленной работе компьютера или зависании некоторые пользователи начинают дергать курсором мыши. Как оказалось, это движение на самом деле помогает Windows работать быстрее, однако это относится к более старым версиям операционной системы.