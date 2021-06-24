Вчера, 23 июня, на водоемах Украины утонули 13 человек.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Из 13 погибших один — это ребенок. При этом за все 23 дня лета погибло уже 126 человек.

Спасатели рассказали, что на днях в деривационном канале в селе Баркасово Закарпатской области утонул местный житель, который вместе с друзьями там купался. 16-летний парень, не умея хорошо плавать, бродил возле берега, и в один момент провалился в углубление. Друзья не могли его спасти. Позже вызвали экстренные службы, и спасатели извлекли тело погибшего из воды.

Украину накрыла 30-градусная жара. В связи с этим эксперты дают советы, которые помогут людям минимизировать вред от высоких температур для человеческого организма.

Накануне синоптик Наталка Диденко сообщила, что 30-градусная жара продлится в Украине до конца недели, и уже в воскресенье столбики термометров опустятся до 27-29 градусов.