Депутату Илье Киве вручили подозрение за инцидент, когда он одел шапку с коммунистической символикой.

Подробности сообщил сам народный депутат в своем Telegram-канале.

Как сообщается, нардепу Киве вручили подозрение по статье 436-1 — “распространение коммунистической символики”.

Повестку вручили прямо во время тренировки в спортклубе, который посещает депутат. К нему пришли сотрудники ГБР и Генпрокуратуры.

«Арестовать за шапку! Мой дед герой Советского Союза мной бы гордился! Улика преступления всегда со мной! Больше ничего не смогли нарыть кроме шапки со звездой! Владимир Александрович: у нас точно не фашистская Германия?» — заявил Кива.

Депутату предстоит прийти на допрос в Генпрокуратуру 30 июня.

https://www.youtube.com/watch?v=_clq44wv1UI

Напомним, Илья Кива принес к трибуне Верховной Рады маску Джокера, в которой позже скандальный народный депутат от “Оппозиционной платформы – По жизни” разгуливал сессионным залом парламента.