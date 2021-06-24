Филипп Киркоров внесен в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, за признание Крыма частью России и его незаконное посещение.

Об этом говорится в комментарии СБУ Украинской правде.

«Основаниями таких рекомендаций СБУ стали неоднократные пропагандистские концерты и заявления Филиппа Киркорова, в которых он высказывался в поддержку аннексии Крыма Россией, а также настаивал на том, что оккупированный полуостров – это часть РФ. При этом он регулярно выступал в АР Крым, въезжая на ​​полуостров вне украинских пунктов пропуска», – рассказали в СБУ.

Силовики также добавили, что Киркоров сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины, а в своих высказываниях оправдывал агрессивные действия Российской Федерации. К примеру, 18 марта 2021 года Киркоров, выступая на «Большом праздничном концерте в честь семилетия воссоединения Крыма с РФ», заявил: «Крым – это мое любимое место в России».

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