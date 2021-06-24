Депутат Госдумы Игорь Лебедев пришел в бешенства из-за выхода сборной Украины в плей-офф Евро-2020, а также сравнения «желто-синих» с российской командой. Чиновник отметился оскорбительными высказываниями в адрес нашей страны и футбольных болельщиков.

По мнению Лебедева, россияне унижают себя и свою команду, сравнивая ее выступление на турнире с результатами подопечных Андрея Шевченко, так в комментарии изданию Чемпионат.com он назвал таких людей идиотами.

«Мне плевать на сборную Украины. Не понимаю, почему такое пристальное внимание к этой сборной? Мы – не Украина, а Россия. Сборную России сравнивают с Украиной? Кто это делает? Идиоты! Лично я сравнивать с Украиной не хочу – мне на них плевать. Что в них особенного? Почему мы унижаем сами себя? Великая Россия и непонятная украинская окраина», – сказал депутат.

В комментариях под новостью читатели издания жестко раскритиковали Лебедева. «Откровенное хамство, невоспитанность и оскорбления!», «Так же плевать, как на уровень жизни граждан в России?», «Как этот бред можно понять?», «Всю свою дурь выказал. Лучше бы молчал», «Блин, почему чепухи наговорил депутат нашей Госдумы, а стыдно мне?!», «Позорное высказывание!» – написали российские болельщики.

Напомним, сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020, заняв третье место в группе. Наша команда вошла в четверку лучших команд, которые стали предпоследними в квартетах.

Напомним, 21 июня в Бухаресте на Национальном стадионе состоялся матч сборной Украины и Австрии в рамках Евро-2020. Украина игру проиграла, заняв третье место в турнирной таблице группы С, нас обошли Нидерланды и Австрия.