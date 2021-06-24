Украинский центр оценивания качества образования опубликовал пороговые баллы для ВНО-2021 года по пяти предметам: украинскому языку, украинской литературы, географии, биологии и истории Украины.

Как сообщает пресс-служба УЦОКО, для учеников, которые получали среднее образование на языке, который не принадлежит к славянской группе — адаптивный порог был снижен.

Членами экспертной комиссии было принято решение установить соответствующие пороговые баллы:

Украинский язык — 17 баллов;

Украинский язык и литература — 27 баллов;

История Украины — 27 баллов;

Биология — 22 балла;

География — 24 балла.

Для учеников, которые получали среднее образование на языке, который не является частью славянских языков — установлен следующий адаптивный порог:

Украинский язык -10 баллов;

Украинский язык и литература — 19 баллов.

По итогу, в 2021 году порог «сдал/не сдал» не преодолели:

По украинскому языку — 7,45% абитуриентов;

По украинскому языку и литературе — 7,96% абитуриентов;

По истории Украины — 18% абитуриентов;

По биологии — 2,34% абитуриентов;

По географии — 5,38% абитуриентов.

Как мы уже рассказывали ранее, во Львовской области вспыхнул скандал вокруг учительницы информатики. Ученики заявили, что женщина, размахивала над семиклассником ножом, заставила его съесть бумажный самолетик.

Тем временем, оккупационная власть на неподконтрольной территории Донбасса массово закрывает школы и профтехучилища, техникумы и вузы.