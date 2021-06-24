Украинский блогер Антон Громов, который в Instagram подписан как livegromov, а в Telegram «Полезняк от Громова», публично назвал Украину «е*аной» страной.

Накануне он опубликовал свой очередной ролик, в котором заявил:

«Ни*уя нету, прав, ничего нету… И что в итоге? В итоге, бл**ь, я остаюсь в этой е*аной Украине. Сниму, с*ка, квартиру нормальную и буду сидеть тут».

Интересно, что сам Громов родом из оккупированного Донецка, но сейчас живет в Днепре.

Накануне в Харькове произошел очередной языковой скандал — местная студентка возмутилась тем, что ей нужно писать курсовую работу на украинском. Девушка отметила, что ей приходится писать курсовую работу «на е**чем украинском языке», добавив, что ее психику и нервы насилуют.

Напомним, в Чугуеве Харьковской области мастер по наращиванию ресниц назвала «обрыганными тварями» украинских военных. Позже она попыталась выкрутиться, заявив, что имела в виду не всю армию, а одного конкретного человека. СМИ сообщили, что речь шла о девушке-военной, которая вовремя не расплатилась с мастером.

Жительница Харькова оскорбила людей, которые принимали участие в местном параде вышиванок, назвав их парадом быдла.