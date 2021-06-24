Совет безопасности и обороны Украины разработал рекомендации для граждан и государственных учреждений по противодействию распространению нового штамма коронавируса «Дельта«.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Соответствующие меры должно утвердить правительство:

«В Украине 23 июня зафиксировано два случая COVID-19, вызванных штаммом «Дельта». В СНБО обсудили меры борьбы с распространением «индийского» штамма в Украине, которые после утверждения отправят на рассмотрение правительства».

Как сообщалось ранее, два первых случая штамма COVID-19 «Дельта» в Украине подтвердили в лондонской лаборатории, где проводили анализ образцов вируса. Подозрения на этот штамм были вызваны тем, что симптомы у зараженных отличались от тех, которые встречались ранее у больных COVID-19. Двое инфицированных въехали в Украину из России и уже по прибытию обнаружили заражение.

Кабинет министров Украины ввел обязательный ПЦР-тест для пересечения украинской границы для людей, которые едут из 4 стран, где зафиксирован штамм коронавируса «Дельта»: Великобритания, Индия, Россия, Португалия.