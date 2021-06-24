Посол США в Украине Кристина Квин возглавила рейтинг самых влиятельных женщин Украины согласно версии журнала «Фокус».

Супруга президента Украины Елена Зеленская оказалась на втором месте. На третьем — генпрокурор Ирина Венедиктова, а на четвертом — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Пятое место досталось также иностранке — послу Великобритании Мелинде Симмонс.

В первую десятку также вошли посол Украины в США Оксана Маркарова, совладелица сети «Эпицентр» Галина Герега, депутат от «ЕС» Ирина Геращенко, сотрудница Офиса президента Ирина Победоносцева, а также певица Екатерина Павленко, которая вместе с группой Go-А представляла Украину на Евровидении.

Как мы уже рассказывали ранее, олигархи Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Константин Жеваго возглавили рейтинг самых богатых украинцев по версии журнала Forbes.

А тем временем, Киев в 2021 году занял 87 место в международном рейтинге лучших городов мира. В прошлом году украинская столица занимала 139 место.