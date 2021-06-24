Шотландско-американский программист, основатель компании-разработчика антивирусного обеспечения McAfee Джон Макафи покончил с собой в испанской тюрьме.

Как известно, 75-летний Макафи считал, что государство ограничивает свободы граждан. Он неоднократно осуждал налоговую систему США, считая ее незаконной. В итоге он был арестов за неуплату налогов. По данным прокуратуры США, он не платил налоги с 2014 по 2018 год, заработав за это время 23 миллиона долларов. С октября 2020 года он находился в тюрьме Барселоны. Накануне суд Испании принял решение об экстрадиции Макафи в США.

СМИ также напоминают, что в 2012 году Макафи заподозрили в продаже лекарств без лицензии. Обвинения позже были сняты. Бизнесмен утверждал, что причиной обвинений стал его отказ платить политику после выборов. Правда, затем полиция пришла к Макафи из-за убийства его соседа. Сначала он бежал от копов в Гватемалу, но там его задержала местная полиция. После выдачи в США, все обвинения с ней снова сняли.

Через две недели после ареста в Испании, он написал у себя в Twitter, предрекая свою скорую смерть:

«Знайте, что, если я повешусь, как Джеффри Эпштейн, это будет не моя вина».

Напомним, в 2008 году Эпштейна обвинили в склонении несовершеннолетних девушек к проституции. В итоге он был приговорен лишь к 13 месяцам тюрьмы. Такое мягкое наказание вызвало недовольство общественности и СМИ. Затем против Эпштейна снова были выдвинуты уже новые обвинения федеральными прокурорами в Нью-Йорке.

Сразу после смерти Эпштейна свыше десятка агентов ФБР высадились на острове Литл-Сент-Джеймс, который принадлежал миллиардеру, и провели рейд в его доме. Здание получило название «дома педофилов» и находится в центре расследования о торговле женщинами и растлении малолетних. Как сообщалось, финансист держал своих жертв в подвале под поместьем.

