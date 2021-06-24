Украина ввела ряд санкций в отношении чиновников и олигархов, близких к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как указано на сайте Офиса президента, соответствующий указ сегодня подписал Владимир Зеленский.

В санкционных список попали братья Ротенберг и их многочисленные родственники, российский бизнесмен Олег Дерипаска, глава «Газпрома» Алексей Миллер, генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров и командующий Росгвардии Виктор Золотов.

Санкции включают блокировку активов, прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и другие предусмотренные законом ограничения.

Санкции были введены на три года.

Как мы уже рассказывали ранее, Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против российских банков.

В то же время, ЕС, Великобритания и США вводят новые санкции против Беларуси и Российской Федерации — из-за задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича и оккупации Крыма соответственно.