Украина ввела ряд санкций в отношении чиновников и олигархов, близких к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Как указано на сайте Офиса президента, соответствующий указ сегодня подписал Владимир Зеленский.
В санкционных список попали братья Ротенберг и их многочисленные родственники, российский бизнесмен Олег Дерипаска, глава «Газпрома» Алексей Миллер, генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров и командующий Росгвардии Виктор Золотов.
Санкции включают блокировку активов, прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и другие предусмотренные законом ограничения.
Санкции были введены на три года.
Как мы уже рассказывали ранее, Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против российских банков.