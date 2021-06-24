Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против российских банков.

Так, в списке санкций оказались десятки банковских учреждений — например Сбербанк и ВТБ.

Подробности опубликованы на официальном Офиса президента.

Санкции введены в отношении 55 российских банков, в частности те, которые действуют на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

Согласно решению СНБО, в отношении этих банковских учреждений были применены следующие ограничения:

блокирование активов;

запрет предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии; запрет осуществлять кредитование через

покупку ценных бумаг; запрет приобретения ценных бумаг.

Санкции будут действовать 3 года.

Как мы уже рассказывали ранее, советник президента США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон по-прежнему выступает против российского газопровода «Северный поток-2». Он заверил, что США продолжат вводить санкции против газопровода.

В то же время, ЕС, Великобритания и США вводят новые санкции против Беларуси и Российской Федерации — из-за задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича и оккупации Крыма соответственно.