Греческая туристическая компания Mouzenidis Travel приостановила свою работу, в связи с этим Министерство иностранных дел Украины начало организацию помощи украинским туристам в Греции.

Подробности опубликовала пресс-служба ведомства.

«Посольство в Афинах и консульство Украины в Салониках вместе с Государственным агентством развития туризма и украинскими туроператорами работают над решением проблем с поселением в гостиницах и возвращением наших туристов на родину», — указано в сообщении.

Так, 25-26 июня должны состояться авиарейсы по маршрутам Салоники-Киев, Салоники-Львов и Ираклион-Киев, которыми в Украину сможет вернуться более 500 граждан.

«Прилагаем максимальные усилия, чтобы ни один украинский турист в Греции не остался на произвол судьбы», — добавили в МИД.

Украинцам напоминают, что во избежание проблемных ситуаций клиенты Mouzenidis Travel перед поездкой в Грецию должны обязательно связаться с отелем для проверки подлинности приобретенного тура.

Для получения помощи в Греции можно обратиться в круглосуточные «горячие линии» Посольства Украины в Афинах: +306932765606 , и Консульства Украины в Салониках: +306907962985.

Как мы уже рассказывали ранее, сейчас в Европе для украинцев открыты такие страны: Греция, Кипр, Хорватия и Болгария.

Напомним, ради поездки украинцы покупают отрицательный тест на коронавирус, однако, могут возникнуть проблемы.