В пригороде Майами в городе Серфсайд в ночь на 24 июня обрушилась высотка.

По данным NBC, пока неизвестно, есть ли жертвы.

Сообщается, что двенадцатиэтажный дом был построен в 1981 году, в нем более 130 квартир. Жильцов уцелевшей части здания уже переселили в местный общественный центр.

Сейчас на месте происшествия проводится масштабная спасательная операция.

Напомним, в последнее время обрушения зданий стали частыми для Одессы. Так, 8 мая 2020 в Одессе обвалился жилой дом на Польском спуске, на месте спасатели выяснили, что в правом крыле здания произошло разрушение первого и второго этажей. Из здания эвакуировали 21 жителя.

А 9 апреля в центре Одессы на углу Канатной и переулка Нахимова частично обрушился старинный дом. Это памятник архитектуры местного значения — дом шестовской и новомиргородской московской биржевой артели. Здание было построено в 1893 году, использовалось в качестве товарного склада и гостиного двора для работников артели.

Кроме того, 18 мая в Одессе на улице Торговой произошел обвал части жилого дома №20.

10 июня обрушилось четырехэтажное жилое здание в районе Французского бульвара (улица Ясная).