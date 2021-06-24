НАТО проводит масштабные учения Sea Breeze, чтобы «накачать» Украину оружием.

Такое заявление сделала представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Захарова заявляет, что Вашингтон выделяет большие суммы на помощь Киеву, что вызывает обеспокоенность у российской стороны:

«Западные партнеры очень нервно реагируют на учебные маневры, которые проводит наша страна и заранее об этом уведомляет. Но как только мы начинаем их проводить, на Западе начинается истерика».

Напомним, накануне Россия спровоцировала скандал с британским эсминцем HMS Defender D36, который будет участвовать в учениях Sea Breeze-2021 (стартуют в Черном море 28 июня). Российские военные заявили, что британский эсминец зашел в территориальные воды России. Там также заявили, что британцы игнорировали предупреждения. В ответ бомбардировщик Су-34 бросил четыре осколочно-фугасные бомбы по курсу движения эсминца. В его стороны открыли предупредительную стрельбу.

Минобороны Великобритании в свою очередь заявило, что эсминец «Дефендер» прошел через территориальные воды Украины в Черном море в соответствии с международными нормами, а предупредительная стрельба по кораблю не открывалась.

Позже появилось видео, которое сняли на борту британского эсминца «Дефендер». На записи слышно, как Россия угрожает открыть огонь, также слышны звуки, похожие на стрельбу.