Погода в Украине в пятницу, 25 июня, все еще будет рекордно жаркой. Однако уже на выходных, 27-28 июня, начнется снижение температуры.

Первыми похолодание почувствуют жители Запада Украины, а затем столбики термометров поползут вниз и на остальной территории Украины.

Синоптики Укргидрометцентра на своей странице в Facebook рассказали о том, когда закончится жара.

«В Украине ослабление жары ожидаем в субботу — на западе, в воскресенье и понедельник — на остальной территории страны», — пишут синоптики.

Отметим, что вместе со снижением температуры часть страны накроют дожди с грозами.

В субботу, 26 июня, намочит западные и южные области, а также некоторые центральные регионы. Дожди с грозами прогнозируют и в Киеве.

А уже в воскресенье, 27 июня, грозовые дожди передвинутся на восток и север страны. В то же время на западе осадков уменьшится, гроз здесь синоптики также не предусматривают.

В понедельник, 28 июня, жители западных, центральных и части южных регионов почувствуют облегчение. Дожди собьют жару, температура воздуха днем составит +26 … + 28 градусов, ночью можно будет насладиться прохладой, ведь столбики термометров опустятся до + 14 … + 16 градусов. На западе дождей в этот день не ожидают.

Как мы уже рассказывали ранее, аномальная жара продолжает бить рекорды в Украине. 23 июня в Закарпатье столбики термометров поднялись до 39,8 градусов тепла, такой температуры в регионе не было уже 130 лет.

А также, синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на пятницу, 25 июня — аномальная жара еще задержится.