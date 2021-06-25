Лидеры Евросоюза на саммите подтвердили готовность вводить санкции против России каждый раз, когда в этом есть необходимость. При этом ЕС не откажется от поддержки российского гражданского общества. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Европейского Совета Шарль Мишель. "Мы готовы принимать санкции (против РФ — ред.) Каждый раз, когда это необходимо, и можем рассматривать разные варианты ограничительных мер", — сказал Мишель. По его словам, на саммите лидеры ЕС подчеркнули необходимость вводить санкции против России. "Также (обсуждалась — ред.) Важность взаимодействия на межличностном уровне, взаимодействия с российским гражданским обществом, о поддержке наших ценностей и наших фундаментальных прав", — добавил он. Глава Евросовета также добавил, что обсуждались условия политического диалога с Россией. Напомним, на саммите ЕС, который проходил в Брюсселе 24-25 июня, лидеры стран Евросоюза поручили главе внешнеполитической службы Хосеп Боррель и Еврокомиссии изучить возможности введения новых антироссийских санкций на случай будущей вредной деятельности Москвы. Отметим, накануне саммита глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель описал новую стратегию в отношении России.