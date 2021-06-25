Европейский союз продлил экономические санкции против Российской Федерации. Ограничения были введены в 2014 году в связи с оккупацией Крыма. Об этом заявил глава Европейского Совета Шарль Мишель в Twitter. "Мы продолжили наши экономические санкции против России: Москва должна внести свой вклад и обеспечить полное выполнение Минских соглашений", — написал он. Мишель также добавил, что ЕС будет придерживаться единого подхода к России, основанного на пяти принципах. По его словам, ЕС в ближайшее время проработает новые форматы и условия диалога с Россией. Напомним, ранее Мишель заявил, что ЕС готов вводить санкции против России, когда это необходимо. Кроме того, накануне саммита ЕС глава дипломатии Евросоюза Хосеп Боррель описал новую стратегию в отношении России.