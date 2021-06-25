«Нафтогаз Украины» анонсировал на июль рост цены на газ на 10%. Стоимость голубого топлива возрастет до 13,13 гривен за кубометр для тех, кто пользуется месячным контрактом.

Об этом сообщается на сайте компании.

Цена на газ не изменится для украинцев, которые обслуживаются по условиям годового тарифа — действует фиксированная цена — 7,96 гривен за кубометр.

Напомним, что в июне цена на газ составляет 11,94 гривен за кубометр.

В Украине узаконили третью платежку за газ. Коммунальщики могут взимать с украинцев, которые живут в многоквартирных домах, плату за обслуживание внутридомовых газовых сетей.

Заместитель директора Департамента соцполитики КГГА Максим Бученко накануне заявил, что если украинцы хотят поменять поставщика газа , то субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг переоформлять не нужно.

