Министерство энергетики предлагает продлить нынешний режим специальных обязательств (ПСО) на рынке электроэнергии до 1 августа. Это означает, что тариф не будет расти как минимум до этого числа. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале. Сообщается, что новая модель ПСО должен защитить социально уязвимые слои населения за счет снижения и прогнозируемости тарифа, а также обеспечить предприятиям генерации возможность для модернизации производственных мощностей и стабильной работы. "Для реализации этих задач необходимо определить точную сумму средств, которую сейчас нуждается рынок. И крайне важно, чтобы рынок функционировал стабильно", — говорится в сообщении. Также отмечается, что ситуация на рынке электроэнергии в мае-июне полностью искажает возможность адекватного прогнозирования модели финансово стабильной работы для участников ПСО. Некоторые меры уже были приняты регулятором НКРЕКП, но в ближайшее время ожидаются дальнейшие решения и уже в июле будут положительные результаты. "Учитывая указанные факторы, Министерство энергетики инициировало продление срока действия нынешнего ПСО до 1 августа", — говорится в сообщении. Напомним, ранее сообщалось, что Минэнерго готовит новую модель ПСО для тарифов на электроэнергию для населения, а представить ее должны на этой неделе. До этого сообщалось, что тариф для населения не будут поднимать до конца июня.