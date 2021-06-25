Хочется чего-то необычного в одежде? Тогда почему бы не надеть … в пижаму? Стилист Яна Платонова в своем Instagram рассказала, что для такой одежды достаточно владеть "богемностью" — и можно экспериментировать! Даже в сочетании с кедами или кроссовками, пижамный костюм все равно привнесет в образ щепотку богемности, ведь, согласитесь, далеко не каждая девушка такая свободная во взглядах и уверена в себе, чтобы включить костюм пижамного кроя в свой повседневный или вечерний гардероб. ⠀ Но, тем не менее, на дворе 2021, каждая может одеваться для себя, кайфовать от себя и при этом уважать чужой выбор. ⠀ И по-деловому, и по-летнему: стилист показала топ лучших офисных образов на лето Меня довольно часто спрашивают: А пижамные костюмы вообще еще в моде?

Пижамная мода лета 2021 (фото: instagram.com/hannaschonberg) Хочу внести ясность в эту тему — пижамный и бельевые стиле (как и спортивный, например) существуют автономно и постоянно, но их составляющие и их стилизация видоизменяются под влиянием общих тенденций. Что это значит — пижамный стиль, как категория, не может вдруг стать неактуальным. Точно так же, как не может вдруг полностью выйти из моды спортивный, или какой-то другой стиль. Какого цвета костюм выбрать Под влиянием пандемии пижамный стиль стал встречаться все чаще и лет 5-7 назад пижамные костюмы были максимально пестрые и гламурные, то сейчас стилизация стала более кежуальною, а сами костюмы более минималистичные (как в плане кроя, так и в плане цвета). Хотя если душа просит ярких красок — сдерживать себя тоже не стоит. Как носить пижамный стиль летом 2021 Пижамный верх и "обычный" низ "Тотал-пижама" "Пижамы" ярких цветов

Как носить пижамный стиль летом 2021 (фото: instagram.com/styleguide) Ранее стилист рассказала, какой головной убор идет именно вам, от шляпки до платка.