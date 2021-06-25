Два случая заболевания в Украине на коронавирус "Дельта" не связаны друг с другом. Один из заболевших уже выписан из больницы, сейчас проверяют, кто мог контактировать с больными. Об этом в интервью ТСН сказал главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"По состоянию на сегодня, в Украине было лабораторно подтверждены два случая инфицирования именно штаммом" Дельта ". Эти случаи не связаны между собой. Это члены двух разных семей", — сказал Кузин.

Он отметил, что инфицированных связывает лишь то, что они прибыли из стран, где наблюдается вспышка заболеваемости, вызванный вирусом "Дельта".

"Один человек — в среднем состоянии тяжести. Результаты (тестирование — ред.) Были получены 22 июня. И сейчас происходит процесс эпидемиологического расследования этих случаев. Поэтому у тех людей, которые контактировали, или находятся в зоне риска, могут быть дополнительно отобраны пробы образцы . Для того, чтобы предупредить или отменить дальнейшее распространение (штамма "Дельта" — ред.) ", — добавил главный санврач. Напомним, 23 июня стало известно о подтвержденных два случая заражения штаммом "Дельта" в Украине.