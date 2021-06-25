Укрзализныця попала в скандал из-за отправления поезда без пассажиров на вокзале Львове — речь идет о рейс № 750/749 сообщением Киев — Ивано-Франковск, в котором багаж людей остался в вагонах, а владельцев вещей не дождались, пошли и оставили прямо на перроне. Брошенным пассажирам после огласки инцидента в сети предложили поехать в кабине машиниста другого поезда. Об этом 25 июня рассказала одна из пассажирок Екатерина Сметанюк в своем Twitter. Она уточнила, что в трудном положении оказались 15 человек, которые вышли из поезда на вокзале после объявления проводника о "затяжную остановку". Так, пассажиров сообщили, что во Львове поезд простоит около часа (по расписанию должен был только 20 минут). Подобное продолжение объяснили необходимостью дождаться венский вагон. Люди вышли подышать и пройтись по станции, чтобы скоротать время. Но в итоге оказалось, что поезд уехал раньше без них, а вещи остались в вагонах. Когда возмущенные пассажиры пытались выяснить у сотрудников вокзала, что же им теперь делать, последовало предложение бесплатно поехать в кабине машиниста другого поезда. Мол, и только так.

Укрзализныця предложила брошенным пассажирам после скандала неожиданное решение (фото: скрин поста twitter.com/katrin_buk) Вместе с тем в самой Укрзализныци отреагировали на скандальную ситуацию, и объявили о решении провести служебную проверку. Также в компании извинились за инцидент. "Укрзализныця просит пассажиров, отстали от рейса (в том или в других случаях) обращаться всегда к дежурному по вокзалу — и будет найдено быстрое решение. Всех пассажиров пересадят в другие поезда", — заявили в пресс-службе УЗ. Также сообщается, что для пассажиров уже выбрали те или иные рейсы, на которых можно приехать в Киев. В компании заверили что вещи граждан в поезде ушедшего уже на вокзале столицы будут в целости и сохранности ждать владельцев. "Напомним, поезд № 750 Ивано-Франковск — Киев задержался во Львове по техническим причинам, поскольку ожидал рейс из Вены, что отставал от графика на территории Австрии. На вокзале пассажирам было объявлено ориентировочное время задержки поезда. В таких случаях пассажиры должны находиться вблизи поезда, ведь время задержки может измениться. Информация, распространенная в социальных сетях и СМИ относительно действий проводника, который сообщил пассажирам, что они могут час "гулять по городу", будет проверена. Укрзализныця просит прощения за неудобства. Напоминаем, что для пассажиров работает контакт -центр 0800503 111. ", — говорится в сообщении. Напомним, что весной произошел похожий случай в Днепре, где поезд "Интерсити" выехал со станции почти на 10 минут раньше, и толпа пассажиров просто остался на перроне.