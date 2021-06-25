Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков дал большую пресс-конференцию накануне Дня Конституции, в ней он пообещал, что досрочных выборов президента в Украине не будет ровно как и референдума об отказе от Донбасса.

Главные тезисы выступления собрал «Обозреватель».Досрочные президентские выборы

Разумков говорит, если Владимир Зеленский сейчас объявит досрочные выборы, он сам себе закроет путь к президентству, ведь закон запрещает баллотироваться в президенты тому, кто перед этим им был и объявил о таких выборах. Референдум по Донбассу

Глава ВРУ подчеркнул, что референдум об отказе от ОРДЛО невозможен, потому это касается территориальной целостности нашей страны. По его словам, президент говорил о возможности того, что на какое-то время процесс по оккупированным территориям «будет заморожен».О влиянии бизнеса на нардепов и его лично

Спикер парламента уверен, что влияние представителей большого бизнеса на депутатов Верховной Рады IX созыва является намного меньшим. Он также заверил, что на него, как главу ВРУ, ни олигархи, ни их представители «не пробовали влиять». Об изменениях в Конституцию

Разумков убежден, что Конституция Украины не нуждается в изменениях в части формы правления в государстве. Так он прокомментировал высказывание президента Зеленского, который заявил, что у нас де-факто президентско-парламентская форма правления. Спикер Рады считает, что для чиновника не может быть де-юре и де-факто.

Как сообщалось ранее, в России резко отреагировали на санкции Украины против российских компаний. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что это может повлиять на возможность встречи президентов Украины и России.

Как сообщалось ранее, Польша, Литва, Латвия и Эстония выступают против приглашения российского президента Владимира Путина на саммит Европейского Союза. Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости вести прямой диалог с Владимиром Путиным. Одновременно с этим Reuters и Financial Times сообщили, что Меркель предложила пригласить на саммит лидеров стран-членов ЕС Путина. Ее идею поддержал и президент Франции Эмманюэль Макрон.