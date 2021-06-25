Российская Федерация продолжает нести угрозу Украине. В частности, на суше и в море. Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в пятницу в Бердянске. "Концентрация войск России продолжает нести угрозу (Украина — ред.), Несмотря на заявления России, что они якобы отводятся. Мировые сообщение сосредотачиваются на угрозах России на суше, но сегодня мне хотелось бы обратить внимание на угрозы, которые возникают по вине России на море" , — заявила она. Квин отметила, что Россия в дополнение к сосредоточенных на восточной границе Украины войск, объявила необычную большую закрытую для мореплавания зону в Черном море. "Она (зона, — ред.) Закрыта для военных и государственных судов. И в сочетании с другими ограничением это фактически блокирует доступ к Азовскому морю для многих кораблей. Делая это — Россия снова атакует суверенитет и территориальную целостность Украины, но теперь на море" , — подчеркнула она. Временный поверенный в делах США добавила, что Соединенные Штаты стоят на защите суверенитета и территориальной целостности Украины. "Реакция США на это — мы полностью на стороне Украины, стоим вместе с Украиной на защите ее суверенитета и территориальной целостности. Суверенитет Украины над территориальными водами и возможность доступа к портам в Азовском море является чрезвычайно важным для экономики Украины и ее национальной безопасности", — подчеркнула Квин.