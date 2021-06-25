Лилия Подкопаева хоть и живет в США на постоянной основе и переехала туда по работе, решив остаться, зато не упускает возможности прилететь в любимый Киев. Для нее традиция отмечать день рождения в украинской столице (15 августа), но с удовольствием посещает Украину при каждом удобном случае. На этот раз Олимпийская чемпионка приехала не одна, а с детьми, в частности, 14-летней дочерью Каролиной и показала фото в Instagram. Спортсменка выбрала стильный и элегантный аутфит делового стиля как раз для жаркой погоды, ведь столбик термометра перешагнул отметку 30 градусов по Цельсию. Лилия и Каролина позируют на фоне костела Святого Николая в самом центре города — скорее всего, снимок сделан со стороны бизнес центра "Торонто". Для прогулки по Киеву гимнастка выбрала стильный костюм цвета электрик с пиджаком и бермудами от украинского дизайнера Эльвиры Гасанов. Она разбавила лук контрастной красной сумочкой от Herm & egrave; s.

Лилия с дочкой прогулялись по центру Киева (фото: instagram.com/podkopayeva_official) "В жизни нет ничего случайного, все, что происходит с нами, происходит в нужное время и в правильном месте", — подписала фото гимнастка. Читатели Подкопаевой не прошли мимо атмосерного кадра в ее фотоблози и сделали комплименты маме и дочке, отметив, что девочка значительно подросла и повзрослела. Прекрасно выглядите! Взрослый девочка уже у нас Лиличка, как Каролинка выросла. Барышня Две прекрасных красавицы Вы прекрасны Красотки К слову, судя по Сторис Лилии, она устроила в столице фотосет и показала фрагмент бэкстейдж, сделанный в процессе работы.

Лилия предпочитает элегантном деловом стиля одежды (фото: instagram.com/podkopayeva_official) Кстати, Лили прилетела в Киев несколько дней назад. Первым фото с Украиной она поделилась 22 июня — кадр на фоне авто представительского класса в элегантном деловом костюме песочного оттенка был сделан в элитном поселке Конча-Заспа. "Все-таки возвращение домой — забавная штука: знакомые картины, звуки, запахи единственное, что изменилось — ты сам", — подписала снимок Подкопаева. Напомним, что Лилия Подкопаева невольно оказалась в эпицентре скандала после скандального видео с наездом на утят в Киеве.