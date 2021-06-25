В Харьковской области 25 июня поезд протаранил микроавтобус, водитель которого пытался быстро проскочить железнодорожный переезд.

Как сообщает Telegram-канал «Автомобильный Харьков«, авария произошла около села Кегичевка.

Сообщается, что в салоне был только водитель. Его забрала скорая помощь, он в тяжелом состоянии.

«Водитель, мужчина 23 лет. Крайне тяжелое состояние. Тяжелая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа. Шок третьей степени», – сообщил «Суспільному» директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

https://www.youtube.com/watch?v=hLVXl3WNSbU

Напомним, 19 июня в ДТП погибла Екатерина Долгано. 21-летняя спортсменка, которая установила рекорд Украины в номинации «Самый непрерывный бег на беговой тренажере», погибла на трассе Киев-Прилуки.

В мае на дорогах Украины произошло 14 983 аварии (для сравнения в апреле было 12 862). В результате ДТП погибли 216 человек (165 в апреле), еще 2667 – получили травмы (1678 в апреле).

Как сообщалось ранее, в прошлом году в Украине произошло почти 170 000 аварий: около 32 тысяч человек получили травмы, более 3500 погибли — это в три-четыре раза больше, чем в странах Европы.