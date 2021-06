В Канаде обнаружены сотни захоронений рядом с бывшей резидентской школой для детей индейцев.

Страшную находку обнаружили в районе интерната Мэривел, который работал в 1899-1997 годах в провинции Саскачеван. Там обнаружили 751 безымянную могилу. Кому принадлежат останки, пока неизвестно.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власть ответственна за эти могилы, ведь они являются «частью большой трагедии» и «позорным напоминанием о системном расизме, дискриминации и несправедливости».

My heart breaks for the Cowessess First Nation following the discovery of Indigenous children buried at the former Marieval Residential School. We cannot bring them back, but we will honour their memory and we will tell the truth about these injustices. https://t.co/WuxdsixJnx

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 24, 2021