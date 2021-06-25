В Канаде обнаружены сотни захоронений рядом с бывшей резидентской школой для детей индейцев.

Страшную находку обнаружили в районе интерната Мэривел, который работал в 1899-1997 годах в провинции Саскачеван. Там обнаружили 751 безымянную могилу. Кому принадлежат останки, пока неизвестно.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власть ответственна за эти могилы, ведь они являются «частью большой трагедии» и «позорным напоминанием о системном расизме, дискриминации и несправедливости».

My heart breaks for the Cowessess First Nation following the discovery of Indigenous children buried at the former Marieval Residential School. We cannot bring them back, but we will honour their memory and we will tell the truth about these injustices. https://t.co/WuxdsixJnx — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 24, 2021

DW пишет, что несколько недель назад аналогичные захоронения были найдены в провинции Британская Колумбия. В конце мая были обнаружены останки 215 детей в городе Камлупс на территории бывшего интерната Kamloops Residential School, который существовал с 1890 до 1978 года и был своего рода лагерем перевоспитания для представителей коренных народов. До конца 1960 годов резидентская школа находилась в ведении католической церкви, затем она перешла под управление канадского правительства. Некоторым из погибших детей было всего три года. Когда и при каких обстоятельствах они погибли, пока неизвестно. Раскопки были проведены по инициативе одной из местных индейских общин.

По данным местных индейских общин, школа-интернат в Камлупсе была крупнейшей среди аналогичных заведений в Канаде. Они существовали с конца XVII века и до 1990-х годов, финансировались правительством, а управлялись по большей частью церковными и религиозными организациями. При этом дети семей коренного населения направлялись в интернаты принудительным образом с целью интеграции их в канадское общество. По статистике, из 150 тысяч воспитанников 130 резидентских школ от побоев и болезней скончались не менее 3,2 тысячи. Последняя из таких школ в Канаде была закрыта в 1996 году.

Напомним, в Канаде завершили судебно-медицинскую экспертизу по делу о сбитом самолете авиакомпании МАУ в Тегеране. Эксперты не смогли доказать, что катастрофа была преднамеренной.