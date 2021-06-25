В Тернополе разоблачили схему изготовления и реализации поддельных документов о результатах ПЦР-тестирование на COVID-19. "Справки" использовались для беспрепятственного пересечения границы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"За процессуального руководства Тернопольской окружной прокуратуры 4 человек разоблачены по факту изготовления поддельных голографических защитных элементов, подделки документов и их сбыта (ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 358 УК Украины)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, двое жителей Тернополя под прикрытием "визового центра", предоставляющая услуги по трудоустройству граждан Украины за границей, организовали схему по изготовлению и реализации поддельных документов о результатах ПЦР-тестирование на COVID-19, вроде выданные лицензии медицинским учреждением. К этому процессу они привлекли еще двух сообщников. Стоимость одной поддельной справки колебалась в пределах от 200 до 500 грн. Фальсифицированные документы использовались для беспрепятственного пересечения границы.

При проведении обысков по адресам проживания фигурантов и по местам их деятельности изъято десятки готовых поддельных справок, бланки и средства для их изготовления, компьютерную технику.

Сейчас решается вопрос о сообщение лицам о подозрении. В середине июня в Черкассах Служба безопасности Украины разоблачила схему реализации поддельных справок о результатах ПЦР-тестирование на коронавирус. Фейковые документы делали также для выезда за границу.