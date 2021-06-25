В Ужгороде Закарпатской области на посетителей кафе, которые сидели на летней площадке, упала огромная ветка дерева. Видео в своем Telegram-канале опубликовал журналист Виталий Глагола. Так, инцидент произошел вечером, 24 июня, на набережной Независимости. Как рассказал Глагола, несколько посетителей получили травмы средней степени тяжести. "В одной из посетительниц — рваная рана ноги и ушиб ребер. Большинство состоялась синяками и царапинами", — рассказал журналист.

Фото: посетители кафе в Ужгороде упала ветка (VGlagola) В комментариях пользователи пишут, что данной ситуации виноваты коммунальные службы и владельцы кафе, которые вовремя не убрали ветку. Скорейшего выздоровления пострадавшим А как же ежегодное обследование деревьев? Имеют должны быть люди, которые проверяют дерева, и обрезают Ну почему обследовать деревья в городе? Ведь явно были признаки того, что эту ветку лучше убрать. Во всех нормальных странах так следят за большими деревьями в черте города Вот и ходи к таким владельцев кафе, не способны видеть и знать все о безопасности посетителей. Конечно, коммунальные службы города ответственны не меньше, а возможно и больше. Пострадавшим необходимо подавать в суд на возмещение, как лечение, так и морального ущерба. Ранее мы сообщали, что в Полтаве дерево упало на летнюю террасу кафе. Также в городе Мариуполе ливень повалил много деревьев.