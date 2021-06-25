Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус предупредил о появлении новых штаммов коронавируса. По его словам, вирус продолжит мутировать, но это можно предотвратить. Об этом шла речь на заседании ВОЗ в Женеве. Как пояснил глава ВОЗ, коронавирус мутирует при передаче от одного человека к другой, потому уменьшив количество передач, можно остановить его мутацию. "Ожидаются новые варианты, о которых будут сообщать и в дальнейшем — это то, что делают вирусы, они эволюционируют, — но мы можем предотвратить появление новых вариантов, предотвращая передаче COVID-19. Все достаточно просто: больше передач, больше вариантов. Меньше передач, меньше вариантов ", — сказал он. Напомним, сейчас известно о целом ряде штаммов коронавируса. Наиболее известные из них — английский, южноафриканский и индийский, который получил название "Дельта". Как писало РБК-Украина, случаи заражения штаммом "Дельта" уже зафиксировали в Украине.