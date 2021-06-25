Все вакцины от коронавируса, которые одобрены международными регуляторами, одинаково эффективны против нового штамма "Дельта". Среди его особенностей — способность быстро передаваться от человека к человеку. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. По его словам, показатели эффективности вакцин от коронавируса отличаются в зависимости от типа препарата. Однако опубликованные данные позволяют сделать вывод, что они способны противостоять штамма "Дельта". "Наблюдается незначительное снижение эффективности, но оно находится в пределах 5-6% от заявленной эффективности вакцины", — уточнил он. Кузин отметил, что если вакцина эффективна против обычного коронавируса на 95%, то в отношении штамма "Дельта" это показатель будет около 90%. "Не менее важно то, что какая — либо вакцина которая есть на рынке, в том числе и украинском, снижает не только риск заболеть, но и риски госпитализации и смерти, в результате заболевания Коронавирусная инфекцией", — добавил главный санврач. Он подчеркнул, что на сегодня вакцинация — единственный путь побороть коронавирусной болезни и обезопасить себя от этой инфекции. Кузин добавил, что особенность штамма "Дельта" заключается в его способности быстро передаваться от человека к человеку. "И вызывает большое количество случаев, требующих интенсивной терапии и реанимационных мероприятий", — уточнил он, напомнив, что в Украине обнаружили два случая заражения штаммом «Дельта». Напомним, Всемирная организация здравоохранения заявила, что индийский вариант коронавируса "Дельта" в два раза более заразен, чем исходный штамм, обнаруженный в Ухане. Отметим, сегодня, 25 июня, Кабмин Украины утвердил рекомендации Совета национальной безопасности и обороны по противодействию штамма коронавируса "Дельта".