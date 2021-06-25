Представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович заявил, что пока нет альтернативы минским договоренностям по урегулированию на Донбассе. Однако в рамках минского формата в Украине есть альтернативы. Об этом шла речь в эфире канала "Украина 24". "Не скажу, что мы в этом очень эффективны, как ТКГ в целом. Но мы понимаем простую вещь — альтернативы минским соглашениями при всех глупости во время подписания, имею в виду" сначала выборы, а потом границу ", других предложений в мире нет" — сказал Арестович. Представитель делегации Украины в ТКГ добавил, что среди альтернатив, которые имеет Украина в рамках минского формата, план главы украинской делегации Леонида Кравчука. "Сейчас складываются определенные альтернативы — план Кравчука, предложенный в ноябре, и кластеры, которые внесли вместе Франция, Германия и Украина на рассмотрение России. Это, можно сказать, дальнейшее развитие" Минская ", — пояснил он. Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что "Минск" родился чуть живым, поэтому сейчас он работает над новым форматом с участием Путина и Байдена.