В России отреагировали на заявления украинского президента Владимира Зеленского, который допустил проведение референдума по разрыву отношений с ОРДЛО, если не сработает ни один из вариантов урегулирования конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эти регионы («ДНР» и «ЛНР», ред) и так отторгнуты Украиной, пишет ТАСС:

«Пока мы можем констатировать, что, собственно, все связи де-факто и так разорваны. Эти регионы «отторгнуты» украинским государством. Если речь идет о формализации этого процесса, этой ситуации и придания ей характера де-юре, понятно, здесь можем только выразить сожаление».

Как сообщалось ранее, в России резко отреагировали на санкции Украины против российских компаний. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что это может повлиять на возможность встречи президентов Украины и России. Напомним, Польша, Литва, Латвия и Эстония выступают против приглашения российского президента Владимира Путина на саммит Европейского Союза. Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости вести прямой диалог с Владимиром Путиным. Одновременно с этим Reuters и Financial Times сообщили, что Меркель предложила пригласить на саммит лидеров стран-членов ЕС Путина. Ее идею поддержал и президент Франции Эмманюэль Макрон.