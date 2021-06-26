Госпредприятие "Харьков-Арена" на основании проведенной оценки приняло базу ФК "Металлист" в Высоком на свой баланс. Ее восстановят в рамках частно-городского партнерства — бизнесмен Александр Ярослав и харьковская власть. Об этом сообщил директор предприятия Сергей Родионов. "База" Металлиста "представляет собой исключительно востребован харьковчанами объект и поэтому является важной частью спортивной инфраструктуры. В настоящее время на территории базы тренируются и проживают — основной состав Металлист-1925, женская команда Жилстрой, дети из детской школы Бенфики и четыре возрастные группы детской школы авангарда, и другие. Спортсменов очень и очень много — и взрослых, и детей. База находится в "убитом" состоянии. При таком постоянной загрузке и дальше от полей ничего не останется. Их необходимо срочно восстанавливать: сеять новый газон, вносить большую количество удобрений, приводить в порядок систему полива. Техника для ухода за полями требует капитального ремонта или замены. Требуют ремонтных работ внутренние помещения, кровля, нужно благоустроить территорию ", — рассказал он. Как известно, ГП "Харьков-Арена" существует уже около года. Однако начало заниматься целевой деятельностью только благодаря соответствующим решением председателя Харьковской облгосадминистрации Айны Тимчук. Возрождение базы "Металлиста" в Высоком дальнейшем станет одним из проектов частно-городского партнерства по восстановлению спортивной инфраструктуры — после того, как Кабинет министров примет соответствующее решение о передаче имущества в городскую собственность. Следующим этапом возрождения инфраструктуры "Металлисту", на которую в рамках частно-городского партнерства с Харьковским городским советом президент ФК "Металлист" (2005-2012) Александр Ярославский выделил 163 млн грн станет восстановление учебно-тренировочной базы "Металлист". На сегодняшний день уже ведутся работы на полях детской футбольной академии "Металлиста".

На стадионе элементы западной трибуны, тут же переоборудуются подтрибунные помещения, начата реконструкция Северной трибуны, готовится к открытию Metalist Fun Store на Южной трибуне.