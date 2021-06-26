Скандальный рэпер Баста в Киеве дал концерт, несмотря на акцию протеста против выступления гастролирующего ранее в оккупированном Крыму артиста у входа в клуб Stereo Plaza. Отметим, что на столичный концерт Василия Вакуленко пришло довольно много людей, которые не могли дать ответ на вопрос активистов: "Почему они так любят оккупанта?" Среди фанатов, к слову, были и довольно странные персонажи. Видео с одной такой не совсем адекватной фанаткой Вакуленко опубликовал на своей Facebook-странице известный фотограф Ян Доброносов. На видео девушка очень сильно матерится и говорит, что Басти нельзя запрещать выступать в Украине, так как "война была бы и без него". Позже в диалог с журналистами и активистами вступил парень барышни. Однако, подобрать слов для оправдания своей любви к поддерживающему путинский режим артиста, у него тоже не получилось. Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

Девушка закатила истерику перед концертом Басты в Киеве Это видео "подорвало" Украинский сегмент соцсетей. Вот что пишут украинцы о поведении девушки, которая уже стала "звездой" Facebook. Каково же гидоття … Сделать стопкадр и растянуть на мемосы А черноротая какая девушка Вот деваха. Трижды пересмотрела. По видео понятно — дома этот парень точно моет за собой посуду и кладет носки на место Лозунг "не имеет значения, на каком языке говоришь" в действии. Какой певец, такие и поклонники Спасибо, проблювався "Какаяразница" во всей красе Где таких штампуют? Потому что такую родить невозможно! Проблема в том, что в Украине таких овощей очень много и завтра они пойдут голосовать за ОПЗЖ Противно смотреть … Напомним, ранее студентка прославилась матом об украинском языке и загремела в больницу. Также недавно блогер-переселенец из Донбасса обругал матом Украины.