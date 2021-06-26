Июль 2021 в Украине не подарит дополнительные выходные. Но несмотря на это, во второй летний месяц украинцы будут отмечать два больших православных праздника — День Петра и Павла и Рождество Иоанна Предтечи. В какие даты будут эти важные церковные праздники, а также кто и когда празднует День Ангела в июле — читайте в нашем материале ниже. Рождество Иоанна Предтечи В этот день, 7 июля, православные верующие отмечают день святого, который предсказал приход Иисуса Христа, а затем крестил Спасителя в водах Иордана. Праздник в честь Рождества Иоанна Крестителя — одно из тех весьма немногочисленных праздников православного церковного календаря, когда празднуется рождения лица, прославляется. Ведь в названиях других православных праздников слово "рождество" встречается всего лишь дважды — речь идет о праздниках Рождества Христова и Рождества Пресвятой Богородицы.

Рождество Иоанна Предтечи (фото: wikipedia.org) К слову, в этот день украинцы также традиционно отмечают Ивана Купала. В этот день принято купаться в водоемах, собирать травы, плести венки, курить ритуальные костры, гадать и даже искать сокровища. Правда, этот праздник пришел к нам еще из языческих времен. Поэтому, религиозные люди не придают ему особого значения. Святых апостолов Петра и Павла 12 июля православные и греко-католики празднуют день святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Именно апостол Петр первым среди учеников назвал Иисуса Христа учителем, Мессией. Павел был уверен в том, что никогда не предаст Христа.

Петр и Павел (фото: wikipedia.org) Женские и мужские именины в июле 2021 1 июля Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Сергей 2 июля: Иван, Ян, Мария 3 июля: Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Лука, Фома, Ян, Инна, Римма 4 июля: Алексей, Антон, Георгий, Егор, Иван, Максим, Никита, Николай, Феодор, Федор, Анастасия, Василиса. 5 июля: Василий, Гавриил, Геннадий, Григорий, Ульяна, Юлиана, Юлия 6 июля: Александр, Алексей, Антон, Артем, Герман, Иосиф, Петр, Святослав, Агриппина, Васса 7 июля: Антон, Никита, Яков, Ян 8 июля: Василий, Давид, Денис, Константин, Николай, Петр, Семен, Теодор, Федор, Феврония, Ефросинья, Ливия, Федора 9 июля: Георгий, Давид, Денис, Егор, Иван, Павел, Тихон 10 июля Александр, Владимир, Вольдемар, Георгий, Лука, Мартин, Петр, Самсон, Иванна, Яна, Жанна 11 июля: Василий, Герман, Григорий, Иосиф, Павел, Сергей 12 июля Павел, Петр, Симон 13 июля: Андрей, Варфоломей, Матфей, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Филипп, Динара 14 июля Алексей, Аркадий, Василий, Константин, Кузьма, Лев, Павел, Ангелина 15 июля: Арсений 16 июля Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Демид, Егор, Константин, Марк, Михаил, Родион, Филипп, Фома 17 июля Алексей, Андрей, Богдан, Дмитрий, Ефим, Марк, Михаил, Николай, Феодор, Федор, Александра, Анастасия, Мария, Марта, Марфа, Ольга, Татьяна 18 июля: Афанасий, Василий, Сергей, Степан, Агния, Анна, Варвара, Елизавета, Люция, Эльза 19 июля: Анатолий, Антон, Архип, Валентин, Виктор, Глеб, Иннокентий, Лукьян, Теодор, Марта, Юлиана, Ульяна 20 июля Герман, Лукьян, Остап, Павел, Сергей, Евдокия, Васса, Ефросинья 21 июля: Александр, Теодор, Федор, Феодосия 22 июля Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Теодор, Федор 23 июля: Александр, Антон, Георгий, Даниил, Егор, Леонтий, Нестор, Петр, Степан 24 июля Аркадий, Илларион, Лев, Елена, Елена, Илона, Ольга 25 июля: Арсений, Гавриил, Григорий, Ефим, Иван, Михаил, Симон, Теодор, Федор, Вероника, Мария 26 июля: Антон, Гавриил, Степан, Юлиан, Сара 27 июля: Ираклий, Константин, Николай, Петр, Степан, Федор, Ян 28 июля: Василий, Владимир, Вольдемар, Агриппина, Матрена 29 июля: Иван, Павел, Петр, Теодор, Федор, Яков, Алевтина, Валентина, Юлия 30 июля: Леонид, Вероника, Маргарита, Марина 31 июля: Афанасий, Емельян, Иван, Кузьма, Леонтий, Степан, Эмиль, Ян Ранее мы писали о том, какие праздники отмечать украинцы в июле 2021. Читайте также о том, когда будут праздновать Пасху 2022 православные и католики.