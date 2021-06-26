Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках ТКГ, для дальнейшего обвинения украинской стороны в нарушении режима прекращения огня. С начала суток они совершили 9 обстрелов позиций Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр ООС в своем Facebook. "Вблизи населенного пункта Пески противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один украинский военный получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью", — говорится в сообщении. Командование ООС выразило глубокие соболезнования семье погибшего. Неподалеку Гнутово враг дважды обстрелял украинских защитников из минометов 120-го и 82-го калибров. В районе населенного пункта Талаковка боевики открывали огонь из минометов 120-го калибра. Отмечается, что у Красногоровки российские оккупанты трижды обстреляли наши позиции по артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. А в направлении Новомихайловка вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов. "На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований РФ и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм", — указано в сообщении. Напомним, осколочное ранение, несовместимое с жизнью, получил старший солдат Андрей Гонар. Как писало РБК-Украина, в результате обстрела пророссийскими боевиками позиций сил ООС Днем 24 июня ранения получил украинский военный. Ранее сообщалось, что боевики в Донбассе обстреляли школу-интернат. Они совершили обстрел из минометов.