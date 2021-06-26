В Украине сегодня ожидаются грозовые дожди почти по всей территории. В то же время, жара сохранится. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Погода по Украине В течение сегодняшнего дня в Украине сохранится жаркая погода. Воздух прогреется до + 33-35 градусов. В то же время, только в западных областях будет несколько прохладнее. Там сегодня прогнозируют 25-27 градусов. Ночью температура будет колебаться от +19 до +23 градусов. Кроме того, сегодня почти всю Украину накроют грозовые дожди. Осадков не ожидается в Черкасской, Кропивницкого, Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Погода в Киеве В столице сегодня также будет жарко. Там прогнозируют + 32-34 градуса днем. Ночью температура воздуха опустится до + 21-23 градусов. Кроме того, сегодня дождь. Осадки будут сопровождаться грозой. Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в в северных, центральных и южных областях на выходные. Также прогнозируют град и шквалы. РБК-Украина писало, что на этой неделе зафиксировали температурные рекорды в Ровно, Киеве, а также в Закарпатье.