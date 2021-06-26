Корабли постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море в субботу проведут стрельбы вблизи авианосной ударной группы британского Королевского военно-морского флота, возглавляемого авианосцем Queen Elizabeth. Они должны провести пуски в районе к югу от Кипра. Об этом сообщает "Интерфакс". Ракетные стрельбы носят учебный характер. Отмечено, что в этом районе до 30 июня действует палубная авиация британского авианосца Queen Elizabeth. В пятницу Минобороны РФ сообщило о начале на востоке Средиземного моря маневров с участием кораблей, подводных лодок и авиации. По словам российских военных, в обучении задействованы пять кораблей. Напомним, Госдепартамент США прокомментировал инцидент с обстрелом РФ британского эсминца Defender в Черном море. Внешнеполитическое ведомство выразило глубокую обеспокоенность действиями России и подтвердило поддержку союзников, а также территориальную целостность Украины. Как писало РБК-Украина, 23 июня Россия заявила, что ее корабли сделали предупредительные выстрелы по британскому эсминцу Defender. В Британии заявили, что предупредительных выстрелов со стороны России не было.