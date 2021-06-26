Декоративная косметика стала привычной частью нашей повседневной жизни — без макияжа многие не могут обойтись и дня. Но задумывались ли вы, какое влияние оказывают эти средства на наш организм? Может декоративная косметика нанести вред коже? На этот вопрос в Instagram ответила косметолог Татьяна Моторина. Были времена, когда декоративная косметика действительно была вредной — ее никто и не оценивал с этой точки зрения (в пудре находился цинк, в помаде — тяжелые металлы, вредные жиры и т.д.). Но современная косметика, если она изготовлена достойной косметической компанией, обязательно проходит контроль безопасности для здоровья и, в худшем случае, может как-то негативно и незначительно влиять, например, на баланс сухости-увлажненности кожи. Плюс возможность аллергии на некоторые компоненты (опять же, гипоаллергенность косметики с каждым годом все увеличивается).

Иллюстративное фото (www.pexels.com) Главное — правильно пользоваться декоративной косметикой, в этом случае вреда не будет: Покупайте косметику в магазинах, обращайте внимание на цену (слишком дешевая косметика, как правило, поддельная и сделана неизвестно где и кем). Правильно готовьте кожу к нанесению макияжа (увлажняющий крем, тоник, крем для век, бальзам для губ). Обязательно снимайте макияж перед сном и домашним отдыхом. Ухаживайте за кожей. Следите за новинками декоративной косметики: много средств для макияжа содержат компоненты для ухода.

Иллюстративное фото (www.pexels.com) Очень многие недооценивают роль тоников, считая их использования лишним и не очень нужным. Между тем, тоники увлажняют нашу кожу, насыщают питательными веществами и микроэлементами, благодаря которым она выглядит хорошо. Если вы используете тоники после очищающих средств, то они также снимают остатки этих продуктов, завершают этап очищения кожи. Но и это еще не все. Тоники стягивают поры, благодаря чему крем не попадает туда и препятствует возникновению воспалений и жировиков. Этот косметический продукт — неотъемлемая часть домашнего ухода. Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина рассказала, как помочь коже легче переносить жару.